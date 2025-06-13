İran, İsrail'e karşı operasyon başlattı: Tel Aviv'e füze yağdı!
İran, İsrail'in saldırılarına karşı ''Gerçek Vaad 3'' operasyonunu başlattı. İran'ın füze yağdırdığı Tel Aviv'de askeri üslerin ve Savunma Bakanlığı karargahının hedef alındığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu başlattığını duyurdu. DMO tarafından operasyona ilişkin yayınlanan bildiride, "Bugün sabah saatlerinde, terörist, zalim ve çocuk katili Siyonist rejimin İran’ın bazı bölgelerine düzenlediği saldırıda yüksek rütbeli komutanlar, seçkin bilim insanları ve masum çocuklar şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejimine ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı. Operasyonun detayları daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.
İSRAİL ATEŞ ALTINDA
İsrail Ordu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği bildirildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı vurgulanarak, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, ‘sığınaklara gidilmesi’ talimatı gönderildi.
İran basını, İsrail'in başkenti Tel Aviv’in Kiryat bölgesinde askeri üslerin ve Savunma Bakanlığı karargahının hedef alındığını aktardı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını belirtti.