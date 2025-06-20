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İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı

İran, İsrail'in başta Hayfa kenti olmak üzere çeşitli noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA/İHA
İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı - Resim: 1

İsrail ordusu, İran’dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. 

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İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı - Resim: 2

Ordudan yapılan duyuruda, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

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İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı - Resim: 3

 İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, Hayfa'ya füze isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

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İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı - Resim: 4

İran'ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa'nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı.

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