İran, İsrail'in dört bir yanına füze yağdırdı
İran, İsrail'in başta Hayfa kenti olmak üzere çeşitli noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA/İHA
İsrail ordusu, İran’dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini açıkladı.
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Ordudan yapılan duyuruda, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
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İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, Hayfa'ya füze isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
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İran'ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa'nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı.
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