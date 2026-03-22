İran İsrail'in hava savunma sistemini deldi, 2 şehirde büyük yıkım, çok sayıda ölü ve yaralı var!
İran'ın "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona kentleri balistik füzelerle vuruldu. İsrail ordusu (IDF), hava savunma sistemlerinin saldırıyı engelleyemediğini resmen itiraf ederken; Arad kentinde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var. İran Devrim Muhafızları, ABD üslerinin de hedef alındığını ve savunma hattının çöktüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA / İHA
İsrail'in Güneyindeki Arad kenti İran füzeleriyle vuruldu. İsrail medyasına yer alan haberlere göre, bu saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.
1 / 8
İsrail ordusu, İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.
2 / 8
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73’üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.
3 / 8
Açıklamada, İsrail’in kuzeyi ve güneyi ile ABD’nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığı bildirildi.
4 / 8