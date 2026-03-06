İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı!

"Ucuz mühimmat" dönemine geçiş bekleniyor

Askeri analistler, operasyonun ilerleyen aşamalarında hedeflerin yumuşatılmasıyla birlikte daha düşük maliyetli mühimmatların kullanılacağını ve böylece günlük giderin azalacağını öngörüyor. Ancak, harekatın başlangıcındaki "cerrahi müdahale" gereksinimi, Pentagon'un stoklarındaki en pahalı sistemlerin devreye girmesine neden oldu.