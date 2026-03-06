İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı!
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 7'nci güne girilirken, Washington'da bütçe alarmı veriliyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS raporuna göre, savaşın ilk 4 günü ABD'ye 3.7 milyar dolara mal oldu. Günlük 891 milyon dolarlık dev fatura, Başkan Trump ve Savunma Bakanı Hegseth'in "haftalar sürebilir" açıklamalarıyla birleşince Pentagon'un ek bütçe talebi kaçınılmaz hale geldi.
ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik başlattığı harekat, modern savaş tarihinin en pahalı operasyonlarından birine dönüştü. ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS, operasyonun ilk 4 gününe (100 saat) dair finansal bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.
Gelişmiş mühimmatlar faturayı kabarttı
CSIS tahminlerine göre, saldırıların ilk 100 saatinin ABD'ye maliyeti tam 3.7 milyar dolar. Hava harekâtının ilk aşamasında, İran’ın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için kullanılan yüksek teknolojili ve maliyetli akıllı mühimmatlar, günlük ortalama maliyeti 891.4 milyon dolara yükseltti.
"Ucuz mühimmat" dönemine geçiş bekleniyor
Askeri analistler, operasyonun ilerleyen aşamalarında hedeflerin yumuşatılmasıyla birlikte daha düşük maliyetli mühimmatların kullanılacağını ve böylece günlük giderin azalacağını öngörüyor. Ancak, harekatın başlangıcındaki "cerrahi müdahale" gereksinimi, Pentagon'un stoklarındaki en pahalı sistemlerin devreye girmesine neden oldu.
Trump'tan "Haftalarca sürecek" mesajı
ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun hedeflerine ulaşmasının birkaç hafta alabileceğini belirtti. Bu açıklama, halihazırda gergin olan savunma bütçesi üzerinde ek baskı oluşturdu.