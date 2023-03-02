İran'da neler oluyor? Yüzlerce kız öğrenci zehirlendi
İran'da Kasım ayından bu yana 2 binden fazla kız öğrenci zehirlendi. Toplu zehirlenmelerin kız okullarını kapatmaya zorlamak için kasıtlı bir girişim olduğu belirtiliyor.
“Asriran” internet sitenin haberine göre, Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ali Muhammediyan dün eyaletteki 11 okulda 400’den fazla kız öğrencinin zehirlendiğini belirtti.
Muhammediyan, 302 öğrencinin birkaç saat içinde ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 100 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğunu aktardı.
Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu kaydeden Muhammediyan, gerekli müdahalenin yanı sıra tetkiklerin de yapıldığını ve detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.
İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVLENDİRİLDİ
İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elborz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde 3 ayda yaklaşık 2 bin öğrencinin zehirlendiği tahmin ediliyor.