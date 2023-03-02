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İran'da neler oluyor? Yüzlerce kız öğrenci zehirlendi

İran'da Kasım ayından bu yana 2 binden fazla kız öğrenci zehirlendi. Toplu zehirlenmelerin kız okullarını kapatmaya zorlamak için kasıtlı bir girişim olduğu belirtiliyor.

İran'da neler oluyor? Yüzlerce kız öğrenci zehirlendi - Resim: 1

“Asriran” internet sitenin haberine göre, Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ali Muhammediyan dün eyaletteki 11 okulda 400’den fazla kız öğrencinin zehirlendiğini belirtti.

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İran'da neler oluyor? Yüzlerce kız öğrenci zehirlendi - Resim: 2

Muhammediyan, 302 öğrencinin birkaç saat içinde ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 100 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğunu aktardı.

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İran'da neler oluyor? Yüzlerce kız öğrenci zehirlendi - Resim: 3

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu kaydeden Muhammediyan, gerekli müdahalenin yanı sıra tetkiklerin de yapıldığını ve detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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İran'da neler oluyor? Yüzlerce kız öğrenci zehirlendi - Resim: 4

İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVLENDİRİLDİ

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elborz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde 3 ayda yaklaşık 2 bin öğrencinin zehirlendiği tahmin ediliyor.

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