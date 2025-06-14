İran'dan olay olacak intikam mesajı: ''Dünya gördükleri karşısında şoke olacak''

İsrail, dün sabaha karşı İran'a saldırı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki 100’ü aşkın hedefin 200’ü aşkın İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid’in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" denildi.