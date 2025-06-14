İran'dan olay olacak intikam mesajı: ''Dünya gördükleri karşısında şoke olacak''
İsrail'in saldırılarına karşı ''Gerçek Vaat 3'' operasyonunu başlatan İran, ''Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şoke olacak'' açıklamasını yaptı.
İsrail, dün sabaha karşı İran'a saldırı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki 100’ü aşkın hedefin 200’ü aşkın İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid’in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" denildi.
Tebriz, Şiraz ve Natanz kentlerini hedef alan İsrail ordusu, Tebriz Havalimanı yakınındaki bir hava üssünü, Şiraz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait füze üretim tesisini, Natanz'da ise nükleer tesisi hedef aldı. İran'ın ana nükleer zenginleştirme tesisi Natanz'ın gerçekleştirilen saldırılarda ciddi hasar gördüğü belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 96 kişi hayatını kaybederken, 364 kişi de yaralandı.