İranlı çakma polisler yakalandı

Olay, K.T. adlı turistin, Aksaray’da polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulunmasıyla ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi.