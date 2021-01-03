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  3. 03 Ocak 2021 15:29

İranlı general Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında anıldı

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi.

İranlı general Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında anıldı

ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı.

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İranlı general Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında anıldı

Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törene İranlı generalin ailesi ile çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkili ile binlerce İranlı katıldı.

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İranlı general Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında anıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.

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İranlı general Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında anıldı

Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende, İranlı generalin ailesi ile üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu.

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