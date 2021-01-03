İranlı general Kasım Süleymani ölümünün birinci yılında anıldı
Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi.
ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Kirman'da anıldı.
Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törene İranlı generalin ailesi ile çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkili ile binlerce İranlı katıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.