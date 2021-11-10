İranlı Hulk'a dişine göre rakip! Dünyanın en korkutucu adamıyla karşılaşacak
Devasa vücudu nedeniyle 'İranlı Hulk' olarak bilinen Sajad Gharibi, karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'ye dahil olmuştu. İranlı Hulk'ın 2 Nisan 2022'de 'Dünyanın en korkutucu adamı' lakaplı İngiliz vücut geliştirmeci, oyuncu ve model Martyn Ford ile karşılaşacağı açıklandı.
DEVLER ÇARPIŞIYOR
Dünyanın İranlı Hulk olarak tanıdığı, 184 cm boyunda ve 177 kilo ağırlığındaki Sajad Gharibi, İngiliz sporcu Martyn Ford ile karşılaşacak. Dev müsabakanın tarihi de resmen açıklandı.
DEV KARŞILAŞMA 2 NİSAN'DA
Boxstar turnuvası kapsamında 2 Nisan 2022'de Londra'da karşı karşıya gelecek ikilinin duyurusu dövüş dünyasında büyük yankı uyandırdı. İki dev müsabakaya çoktan hazırlanmaya başladı.
'DÜNYANIN EN KORKUTUCU ADAMI'
203 cm boyu ve 145 kg ağırlığında olan 'Kabus' lakaplı Martyn Ford, aynı zamanda dış görünüşüyle 'Dünyanın en korkutucu adamı' olarak da biliniyor.
FARKLI BİR BİR OLAYLA TANINDI
İkilinin Londra'daki O2 Arena'da gelecek yıl 2 Nisan'da karşı karşıya geleceği açıklandı. İranlı Hulk Gharibi, dünyaya kendini çok farklı bir olayla tanıtmıştı.