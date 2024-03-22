İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı
İranlı turistlerin yaz kış tatil rotası olan Türkiye Nevruz'da da İranlı turist akınına sahne oluyor. İranlı turistler Avrupa'nın en uzun ve en dik kayak pisti olan Palandöken'de Nevruz ateşi yakıp kış tatilinin keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
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Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili ile daha da hareketlendi.
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Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor.
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Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor.
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