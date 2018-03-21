İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı
13 günlük Nevruz tatili için Marmaris'e gelen İranlı turistler, Barlar Sokağı'nda bir gece kulübünde eğlendi.
Muğla’nın Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İran’lı turistler Nevruz Bayramı’nı dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan bir gece kulübünde kutladı.
Nevruz Bayramı tatili için ünlü tatil kenti Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, ilçenin gece hayatına hareketlilik getirdi.
200 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir mekânda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz Bayramı’nı kutladı. Kutlama için İran’dan DJ'ler getirildi. Turistler, İran’da hit olan şarkılar eşliğinde Nevruz’u eğlenerek kutladı.
İranlı turistleri Türkiye’ye getiren Acun Travel şirketinin Ege Bölge Müdürü Hamdi Artuk kutlama hakkında bilgi verdi. Artuk, “İran’dan gelen misafirlerimiz, yeni yıl olan Nevruz’u kutluyorlar. Otellerde Nevruz kutlaması saat 19.20’de başladı. Yaklaşık 200 kişilik misafir grubumuz da eğlenceye Marmaris Barlar Sokağı’ndaki mekânda devam ediyor.”