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  3. 21 Mart 2018 11:05

İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı

13 günlük Nevruz tatili için Marmaris'e gelen İranlı turistler, Barlar Sokağı'nda bir gece kulübünde eğlendi.

İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı

Muğla’nın Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İran’lı turistler Nevruz Bayramı’nı dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan bir gece kulübünde kutladı.

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İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı

Nevruz Bayramı tatili için ünlü tatil kenti Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, ilçenin gece hayatına hareketlilik getirdi.

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İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı

200 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir mekânda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz Bayramı’nı kutladı. Kutlama için İran’dan DJ'ler getirildi. Turistler, İran’da hit olan şarkılar eşliğinde Nevruz’u eğlenerek kutladı.

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İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı

İranlı turistleri Türkiye’ye getiren Acun Travel şirketinin Ege Bölge Müdürü Hamdi Artuk kutlama hakkında bilgi verdi. Artuk, “İran’dan gelen misafirlerimiz, yeni yıl olan Nevruz’u kutluyorlar. Otellerde Nevruz kutlaması saat 19.20’de başladı. Yaklaşık 200 kişilik misafir grubumuz da eğlenceye Marmaris Barlar Sokağı’ndaki mekânda devam ediyor.”

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