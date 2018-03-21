İranlılar Nevruz Bayramı'nı barlarda kutladı

200 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir mekânda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz Bayramı’nı kutladı. Kutlama için İran’dan DJ'ler getirildi. Turistler, İran’da hit olan şarkılar eşliğinde Nevruz’u eğlenerek kutladı.



