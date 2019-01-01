İranlılar Van'da mekan kapattı
Van'a gelen İranlılar, bir oteldeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.
İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı.
Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.
EĞLENCE MERKEZLERİ İRANLI TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI
Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı.