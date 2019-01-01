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  3. 01 Ocak 2019 17:13

İranlılar Van'da mekan kapattı

Van'a gelen İranlılar, bir oteldeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.

İranlılar Van'da mekan kapattı

İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı.

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İranlılar Van'da mekan kapattı

Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.

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İranlılar Van'da mekan kapattı

EĞLENCE MERKEZLERİ İRANLI TURİSTLERLE DOLUP TAŞTI

Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı.

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İranlılar Van'da mekan kapattı

İranlı turisler kiraladıkları eğlence merkezinde çoşkuyla yeni yıla girdi.

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