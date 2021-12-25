İrem Derici'nin yatak pozuna beğeni yağdı
Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaşınca olanlar oldu.
Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaştı. Binlerce beğeni gelen Derici, "Belim bi’ ince pırtlasa da taş gibiyim. Teşekkürler." yorumunu yaptı.
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Sahne kıyafetleri ve paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakan Derici, yine yürekleri hoplattı!
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34 yaşındaki güzel şarkıcı, açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
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Sahne performansı ve sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Derici, son olarak da yatak pozuyla dudakları uçuklattı.
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