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  3. 07 Haziran 2020 17:54

Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!

ABD'de bir polis memurunun siyahi vatandaşı kafasına basarak öldürmesinden sonra başlayan protestolar hızla yayılıyor. İtalya ve İspanya'da binlerce kişi ırkçılığı protesto etmek için toplandı.

Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Popolo (Halk) Meydanı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak programında, "Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Floyd'un öldürülmesini ve ırkçılığı protesto etti.

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Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!

Protestoda yapılan konuşmalarda, "2020'de hala ırkçılığın konuşulmasının inanılmaz olduğu" ve İtalya'da da hala ırkçıların bulunduğu vurgulandı.

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Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!

Protestocular, sık sık "Siyahların hayatı değerlidir”, "Adalet yoksa barış yok", "Hepimiz birlikte yapabiliriz", "Irkçılığa hayır", "Siyah-beyaz ayrımı yok, hepimiz insanız", "Adalet istiyoruz ama şimdi" ve "Floyd ölmedi aramızda" şeklinde slogan attı.

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Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!

Bazı göstericiler de "Nefes alamıyorum", "İnsan rengi suç değildir" ve "Hepimiz Floyd'uz" yazılı dövizler taşıdı.

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