Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Popolo (Halk) Meydanı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak programında, "Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Floyd'un öldürülmesini ve ırkçılığı protesto etti.

