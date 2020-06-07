Irkçılık karşıtı protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı!
ABD'de bir polis memurunun siyahi vatandaşı kafasına basarak öldürmesinden sonra başlayan protestolar hızla yayılıyor. İtalya ve İspanya'da binlerce kişi ırkçılığı protesto etmek için toplandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Popolo (Halk) Meydanı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak programında, "Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Floyd'un öldürülmesini ve ırkçılığı protesto etti.
Protestoda yapılan konuşmalarda, "2020'de hala ırkçılığın konuşulmasının inanılmaz olduğu" ve İtalya'da da hala ırkçıların bulunduğu vurgulandı.
Protestocular, sık sık "Siyahların hayatı değerlidir”, "Adalet yoksa barış yok", "Hepimiz birlikte yapabiliriz", "Irkçılığa hayır", "Siyah-beyaz ayrımı yok, hepimiz insanız", "Adalet istiyoruz ama şimdi" ve "Floyd ölmedi aramızda" şeklinde slogan attı.