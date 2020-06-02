Irkçılık protestoları tüm dünyaya yayıldı! ''İkinci dalga gelebilir''

ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd’u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı. Floyd’un ölümünden önceki “Nefes alamıyorum” feryadı ırkçılık ve polis şiddeti gösterilerin sloganı oldu.



