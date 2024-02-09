İş adamlarını tuzağa düşüren şantaj çetesi çökertildi
Mersin'de kadınlarla eğlenen iş adamlarının görüntülerini kaydedip şantaj yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan fiziki ve teknik takipte; bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekanlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri ve sonrasında kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyenlerin de gizlice çekilmiş fotoğraflarını yayarak tehdit ve şantaj yapıp yüksek miktarlarda para istedikleri belirlendi.
Mersin polisi, organize bir şekilde çalışan şebekede mağdur durumdaki 33 kadın ve şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Farklı adreslere düzenlenen operasyona özel harekat ve dron destekli toplam 110 polis memuru katıldı. Şebeke üyesi 10 kişi ile 27 kadın da yakalandı.
Emniyette götürülerek sorgulanan şebeke üyeleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ev hapsine çarptırıldı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.