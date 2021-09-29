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  4. ''İş başa düştü'' diyen kadınlara sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi desteği

''İş başa düştü'' diyen kadınlara sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi desteği

Kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden eğitimler, destek ödemeleri ve krediler sağlanıyor. Son olarak Halkbank'tan yapılan kampanyaya göre; 30 yaşını geçmemiş kadınlara 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriliyor.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL'dir.

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En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 225 bin TL'dir.

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Başvuru yapanlara sıfır faizli esnaf kredisi kullanım imkânı sunuluyor.

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KİMLER FAYDALANABİLİR?

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

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