''İş başa düştü'' diyen kadınlara sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi desteği
Kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden eğitimler, destek ödemeleri ve krediler sağlanıyor. Son olarak Halkbank'tan yapılan kampanyaya göre; 30 yaşını geçmemiş kadınlara 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriliyor.
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL'dir.
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En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 225 bin TL'dir.
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Başvuru yapanlara sıfır faizli esnaf kredisi kullanım imkânı sunuluyor.
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KİMLER FAYDALANABİLİR?
"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.
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