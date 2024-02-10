İş kurmanın en kolay olduğu 5 Avrupa ülkesi belli oldu

İRLANDA

İlk olarak İrlanda Avrupa’da iş kurmak isteyen kişiler için en popüler alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun sebebi çoğunlukla yüksek gelir getiren ve dijital olarak gelişmiş ekonomisi olarak gösteriliyor. ‘Enterprise Ireland’ isimli kamu kurumu her yıl yaklaşık 200 start-up’a yatırım yapıyor. AB, OECD ve Euro Bölgesi’nin bir parçası olan, euro kullanan ve İngilizcenin konuşulduğu bir ülke olması da İrlanda’yı popüler bir alternatif yapıyor. İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve AB vatandaşlarından iş kurabilmeleri için herhangi bir izin ya da vize istemeyen İrlanda, AB vatandaşı olmayanlar için de ‘uzaktan çalışılan şirket’ kurma ve kayıt ettirme konusunda kolaylık sağlıyor. İrlanda, ayrıca yüzde 12,5 ile dünyada en düşük oranda kurumlar vergisi isteyen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.