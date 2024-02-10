İş kurmanın en kolay olduğu 5 Avrupa ülkesi belli oldu
İşgücünden, vergiye, bürokrasiden ekonomiye Avrupa'nın iş kurmanın en kolay olduğu 5 ülkesi belli oldu....
Bir ülkede yeni bir iş kurmanın ne kadar kolay olduğunda, inşaat izin süreci, vergilendirme, kredi alma süreci, işgücü gibi bir dizi faktör belirleyici oluyor. Bu faktörlere bakıldığında, beş ülke, iş kurmanın en kolay olabileceği beş Avrupa ülkesi olarak öne çıkıyor.
Euronews’ün araştırmasına göre, bazı Avrupa ülkeleri, söz konusu iş kurmak olduğunda özellikle Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan kişiler için daha sıkı yasal düzenleme ve yükümlülükler getirse de her ülkede durum aynı değil.
Statista’nın paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılında AB’de 24,4 milyon Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) bulunuyordu. Bu şirketler yaklaşık 85 milyon kişiyi istihdam ediyordu. Bu ise kıtada faaliyet halindeki işletmelerin yaklaşık 99,8’i anlamına geliyordu. Peki, yeni bir işletme açmak hangi ülkelerde daha kolay?
İRLANDA
İlk olarak İrlanda Avrupa’da iş kurmak isteyen kişiler için en popüler alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun sebebi çoğunlukla yüksek gelir getiren ve dijital olarak gelişmiş ekonomisi olarak gösteriliyor. ‘Enterprise Ireland’ isimli kamu kurumu her yıl yaklaşık 200 start-up’a yatırım yapıyor. AB, OECD ve Euro Bölgesi’nin bir parçası olan, euro kullanan ve İngilizcenin konuşulduğu bir ülke olması da İrlanda’yı popüler bir alternatif yapıyor. İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve AB vatandaşlarından iş kurabilmeleri için herhangi bir izin ya da vize istemeyen İrlanda, AB vatandaşı olmayanlar için de ‘uzaktan çalışılan şirket’ kurma ve kayıt ettirme konusunda kolaylık sağlıyor. İrlanda, ayrıca yüzde 12,5 ile dünyada en düşük oranda kurumlar vergisi isteyen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.