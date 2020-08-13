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  3. 13 Ağustos 2020 10:00

Maskesiz, sosyal mesafesiz, kılıç kalkanlı açılış

Bursa'da bir iş yeri açılışında kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca vatandaş katıldı.

Maskesiz, sosyal mesafesiz, kılıç kalkanlı açılış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayısına karşı vatandaşları korona virüsüne karşı uyarmaya devam ediyor.

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Maskesiz, sosyal mesafesiz, kılıç kalkanlı açılış

Bursa'da ise sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.

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Maskesiz, sosyal mesafesiz, kılıç kalkanlı açılış

Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara ait işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenledi. Yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Maskesiz, sosyal mesafesiz, kılıç kalkanlı açılış

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlar sosyal medyada tepki çekti.

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