Maskesiz, sosyal mesafesiz, kılıç kalkanlı açılış

Bursa'da ise sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.