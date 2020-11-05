İş yerleri 22.00'den itibaren kapandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan COVID-19 ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge uygulanmaya başladı. Buna göre, yeme içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonları saat 22.00'de kapandı.
Genelgede, salgının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı ifade edildi.
Alınan önlemler şöyle: * Denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilecek.
* Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak.