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  3. 05 Kasım 2020 12:46

İş yerleri 22.00'den itibaren kapandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser ve spor salonları saat 22.00'den itibaren kapandı.

İş yerleri 22.00'den itibaren kapandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan COVID-19 ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge uygulanmaya başladı. Buna göre, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonları saat 22.00'de kapandı.

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İş yerleri 22.00'den itibaren kapandı

Genelgede, salgının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı ifade edildi.

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İş yerleri 22.00'den itibaren kapandı

Alınan önlemler şöyle: * Denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilecek.

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İş yerleri 22.00'den itibaren kapandı

* Evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak.

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