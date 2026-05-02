İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele

Kayseri'de trafikte seyir halindeyken nefes borusuna cisim kaçan bir motokurye, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin ''heimlich'' manevrası ile hayata tutundu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kentte, bir moto kuryenin trafikte seyir halindeyken nefes borusuna bir cisim kaçtı. Bu sırada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kavşakta görev yapan trafik polislerini gören motokurye, polis ekiplerinden işaret dili ile yardım istedi. 

Kavşakta görev yapan polis ekipleri tarafından ‘heimlich’ manevrası ile moto kuryenin soluk borusuna kaçan cisim çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Görüntülerde, moto kuryenin seyir halinde olduğu yolda araçların kırmızı ışıkta beklediği, bu sırada moto kuryenin kavşakta görevli polis ekiplerinin yanına gelerek, işaret dili ile kendini anlatmaya çalıştığı görüldü. 

Kamera kaydında ayrıca, moto kuryenin boğazına cisim kaçtığını fark eden polis ekiplerinin de hızla müdahale ederek, ‘heimlich’ manevrası yaptıkları anlar yer aldı. 

