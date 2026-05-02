İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele

Kentte, bir moto kuryenin trafikte seyir halindeyken nefes borusuna bir cisim kaçtı. Bu sırada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kavşakta görev yapan trafik polislerini gören motokurye, polis ekiplerinden işaret dili ile yardım istedi.