İşçi ve işveren ne istiyor? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Anket katılımcılarının yüzde 30'u ise yüzde 37 oranında zam bekliyor. Ankete göre "Zam yapılmazsa yeni iş ararım" diyenlerin oranı ise yüzde 52 oldu. İşverenlerin ise yüzde 42'si ara zam yapmayı düşünüyor.