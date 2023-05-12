İşçilere maaş artışı sonrası ikramiye müjdesi: Hepsi artıyor!
Toplu iş sözleşmesi kapsamında imzalanan “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi"nde işçileri heyecanlandıran detaylar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla imzalanan “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi"yle, 700 bin kamu işçisine maaşların yanı sıra ikramiye müjdesi de geldi. Buna göre işçiler, ayda 3 kez ikramiye alabilecek.
Sabah'ta yer alan habere göre il özel idareleri, karayolları, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, hastaneler başta olmak üzere kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü önceki gün imzalandı. Protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlendi. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı.
360 BİN İŞÇİYE YÜZDE 107 ZAM
2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapılırken en düşük kamu işçisinin ücreti 15 bin lira oldu. Yaklaşık 360 bin işçiyi kapsayan en düşük ücrete ise yaklaşık yüzde 107 zam yapıldı.
Brüt ücret 21 bin 750 liraya çıkarken en düşük net ücret de 18 bin 500 lira ile 20 bin 500 lira arasında değişecek. Birinci altı ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam ve enflasyon farkı, 3 ve 4. aylar için yüzde 10 ve enflasyon farkı olacak.