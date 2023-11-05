İşgalci İsrail ordusu kara harekatından görüntüleri paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, “IDF güçleri yüz yüze çatışmalarda teröristleri ortadan kaldırmaya ve Gazze Şeridi'ndeki terörist altyapılarını, silah depolarını, gözlem noktalarını ve terör örgütü Hamas'ın operasyonel karargahlarını yok etmek için uçakları yönlendirmeye devam ediyor” denildi.