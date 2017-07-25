IŞİD'liler böyle kurşuna dizildi !
Libya'da tulum giydirilen IŞİD'liler böyle kurşuna dizildi.
Libya'da geçmişte turuncu tulum giydirdiği tutsakların başını keserek dünyada infiale yol açan terör örgütü, bu kez infaza uğrayan taraf oldu. 18 IŞİD teröristinin Libya ordusu tarafından sahilde kurşuna dizildiği görüntüler ortaya çıktı. Çalkantılı yıllar geçiren ve siyasi istikrarın bulunmadığı Libya'da, ele geçirilen IŞİD teröristleri sahilde kurşuna dizildi.
Terör örgütünün infazlarını hatırlatan görüntülerde, turuncu renkte tulum giydirilmiş IŞİD militanları diz çökmüş halde görünüyor. Bir Libya askeri elindeki bir kağıttan infaz kararını okuyor, peşinden askerler ilk sıradaki altı IŞİD'liye arkalarından ateş açıyor. okuyan Libya askerinin Libya askerleri ise gözleri bağlı ve dört sıra halindeki militanlara arkalarından ateş ediyor.
17 Temmuz'da kaydedilen görüntülerde, ilk sıradakilerin ardından diğer sıralarda duranlar da peş peşe yere düşüyor. Videoda ikinci sıradaki bir mahkum kendini yere atıyor ancak infaz mangasındaki asker onu yerden kaldırıp kurşun sıkıyor. Yerel medya, infazların arkasında Libya'daki Haftar güçlerinin olduğunu bildiriyor. Emekli tümgeneral Halife Hafter, Mayıs 2014'ten bu yana Libya'da güç mücadelesi veriyor. Ordu ve orduya destek veren gruplarla çatışmayla başlayan süreç, daha sonra doğrudan hükümeti hedef aldı.