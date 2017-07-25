IŞİD'liler böyle kurşuna dizildi !

17 Temmuz'da kaydedilen görüntülerde, ilk sıradakilerin ardından diğer sıralarda duranlar da peş peşe yere düşüyor. Videoda ikinci sıradaki bir mahkum kendini yere atıyor ancak infaz mangasındaki asker onu yerden kaldırıp kurşun sıkıyor. Yerel medya, infazların arkasında Libya'daki Haftar güçlerinin olduğunu bildiriyor. Emekli tümgeneral Halife Hafter, Mayıs 2014'ten bu yana Libya'da güç mücadelesi veriyor. Ordu ve orduya destek veren gruplarla çatışmayla başlayan süreç, daha sonra doğrudan hükümeti hedef aldı.