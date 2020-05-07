İsimsiz, ay yıldızlı mezarlar gizemini koruyor

Diğer yandan ise Kurtuluş Savaşı döneminde Yozgat’ın asker toplama merkezi olduğu ve Batı Cephesinde yaralanan askerlerin bir kısmının Yozgat’a sevk edildiği belirtiliyor. Bu askerlerin Yozgat halkı tarafından gönüllülük esasına göre evlerde tedavi edildiği ve çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden bazı askerlerin de bu mezarlığa defnedildiği ifade ediliyor.