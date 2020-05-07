İsimsiz, ay yıldızlı mezarlar gizemini koruyor
Yozgat’ta bir mezarlıkta, üzerinde hiçbir isim olmayan ve ay yıldızlı mezar taşlarıyla döşenmiş 100’ün üzerinde toplu mezar gizemini korurken, bölge halkı tarafından da mezarlar merak konusu haline geldi.
Taşköprü Mahallesi Top Mezarlığında isimsiz ve ay yıldızlı mezar taşlarıyla döşenmiş şehitliği andıran 100’ü geçkin toplu mezar, aydınlatılmayı bekliyor. Bölge halkı tarafından da merak konusu haline gelen ay yıldızlı isimsiz mezarlığın Yozgat’ın ilk şehitliği olduğu iddia ediliyor.
İddiaya göre Yozgat’ta o dönemde bulunan 93. Süvari Alayı ve 6. Jandarma Er Eğitim Alayı’nda görev ve eğitim sırasında hayatlarını kaybeden askerlerin buraya defnedildiği ve burasının ‘Devlet Mezarlığı’ olduğu söyleniyor. O günün şartlarında naaşları memleketlerine gönderilme imkanı bulunmadığı için 93. Süvari Alayı ve 6. Jandarma Er Eğitim Alayı’nın eğitim sahası olan bu mevkiiye askerlerin defnedildiği tahmin ediliyor.
Diğer yandan ise Kurtuluş Savaşı döneminde Yozgat’ın asker toplama merkezi olduğu ve Batı Cephesinde yaralanan askerlerin bir kısmının Yozgat’a sevk edildiği belirtiliyor. Bu askerlerin Yozgat halkı tarafından gönüllülük esasına göre evlerde tedavi edildiği ve çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden bazı askerlerin de bu mezarlığa defnedildiği ifade ediliyor.