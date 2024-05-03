İşin uzmanı açıkladı: Yapay zeka çalışanların yerini alması mümkün mü?

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Teknoloji bütün sorunlarımıza çözüm bulacak'. Buluyor ama teknolojinin ürettiği işlerle yok ettiği işler de var. Yapay zeka, birçok yeni iş alanı üretiyor ama birçoğunu yok ediyor, yok ettiği daha fazla" görüşünü kaydetti.