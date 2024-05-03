İşin uzmanı açıkladı: Yapay zeka çalışanların yerini alması mümkün mü?
Yapay zekanın hızla yayılması ve birçok sektörde kullanılması sonrası "yapay zeka çalışanların yerini alacak mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan yapay zekayla ilişkin açıklamalar yaptı.
Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, teknoloji konusunda özellikle insanların iyimser olduğunu ifade etti.
Erdoğan, "Diyorlar ki 'Teknoloji bütün sorunlarımıza çözüm bulacak'. Buluyor ama teknolojinin ürettiği işlerle yok ettiği işler de var. Yapay zeka, birçok yeni iş alanı üretiyor ama birçoğunu yok ediyor, yok ettiği daha fazla" görüşünü kaydetti.
"SİSTEM İÇİN GEREKSİZ BİRİSİ OLUYORSUN"
Yapay zekanın iş modellerini de değiştirdiğini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir tarafta 100 tane iş kayboluyor, yerine 5 tane yeni iş geliyor. 95 kişi ne olacak? Nasıl uyum sağlayacağız? Daha az nitelik gerektiren sektörlerde çalışan binlerce işçi ne olacak? Mavi yakalıların gitgide sayıları azalıyor. Eksile eksile gidiyorlar. İkinci tehdit dalgası da beyaz yakalılar için olacak.