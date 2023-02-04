İşkence gibi! Bu odada kimse 1 saatten fazla kalamadı
Gezegendeki en sessiz yer olarak bilinen oda, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kan akışının ve kemik seslerinin bile duyulabildiği odada şimdiye kadar kimse bir saatten fazla kalamadı.
Sessizlik zaman zaman hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey, ancak dünyanın en sessiz odasında kaldığınızda bu durum sizi delirtecek bir noktaya getirebilir.
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ! DÜNYANIN EN SESSİZ YERİ
Microsoft'un 2015 yılında Redmond'daki genel merkezi içinde inşa ettiği bu oda -20.6 desibel ile 'gezegendeki en sessiz yer' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.
Peki -20.6 desibel bizim için ne ifade ediyor? Bu rakamı daha iyi anlayabilmek için öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, insanın duyma sınırı 0 desibeldir, ancak kulağımızın duymuyor olması hiç ses olmadığı anlamına gelmiyor, işte negatif değerler bu yüzden vardır. Örneğin oda sıcaklığında hava moleküllerinin çarpışması -24 desibel ses çıkarır.
KİMSE BİR SAATTEN FAZLA KALAMADI
'Yankısız Oda' olarak da bilinen bu odada bir saatten fazla kalmaya şimdiye kadar kimse dayanamadı. İçeri girenler kendi tükürüklerini yutmanın bile inanılmaz gürültülü geldiğini ve bir noktadan sonra başlarının döndüğünü anlatıyor.