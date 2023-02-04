İşkence gibi! Bu odada kimse 1 saatten fazla kalamadı

Peki -20.6 desibel bizim için ne ifade ediyor? Bu rakamı daha iyi anlayabilmek için öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, insanın duyma sınırı 0 desibeldir, ancak kulağımızın duymuyor olması hiç ses olmadığı anlamına gelmiyor, işte negatif değerler bu yüzden vardır. Örneğin oda sıcaklığında hava moleküllerinin çarpışması -24 desibel ses çıkarır.