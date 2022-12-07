İşkenceyle gasp eden çeteye nefes kesen operasyon

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi.