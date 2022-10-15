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İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği

Hatay'ın İskenderun Körfezi Arsız açıklarında meydana gelen 3 hortum kameraya yansıdı.

İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği - Resim: 1

İskenderun Körfezi Arsuz açıklarında, denizde ilerleyen 3 hortumu görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği - Resim: 2

İskenderun ilçe merkezinden de görülen hortumlar, kısa süre sonra gözden kayboldu. 

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İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği - Resim: 3

Meteoroloji yetkilileri, konvektif yağışlarla birlikte çıkan hortumların 'grup hortumu' olduğunu belirterek, bölgede nadir görüldüğünü kaydetti. (DHA)

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İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği - Resim: 4
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