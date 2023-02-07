İskenderun limanındaki yangın söndürülemedi!

Edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, halen söndürülemedi. Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.