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İskenderun yine sular altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı.

İskenderun yine sular altında - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

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İskenderun yine sular altında - Resim: 2

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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İskenderun yine sular altında - Resim: 3
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İskenderun yine sular altında - Resim: 4
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