İskenderun yine sular altında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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