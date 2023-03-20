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İskenderun'da deniz yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İskenderun'da deniz yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da denizden kaynaklı su baskını yaşandı. 

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İskenderun'da deniz yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 2

Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi. 

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İskenderun'da deniz yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 3

Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. (DHA)

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İskenderun'da deniz yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında - Resim: 4
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