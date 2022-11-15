İSKİ'nin kazısında insan kemikleri bulundu

“Yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var”

Olayın olduğu bölgede oturan Umut Yavuz, “Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da kapalı, oradan eski kalıntılar çıkmıştı" dedi.