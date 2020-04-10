İŞKUR üzerinden bu ay 21 bin 832 personel alınacak
İŞKUR Nisan ayı iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, kasiyer, ön muhasebeci, büro memuru gibi birçok kadroya toplamda 21 bin 832 personel alımı yapılacağı bildirildi.
İŞKUR 21 BİN 832 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ üzerinden alınıyor. Başvuru yapabilmeniz için İŞKUR'a üye olmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilan edilen kadrolardan istediğin ilana tıklayıp gerekli adımları tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? En az ilköğretim mezunu alımı yapılacağı belirtilen ilanların her birinde şartlar farklılık gösteriyor. Bu nedenle başvurmak istediğiniz ilanın üzerinden şartları detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.
EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şu şekilde sıralandı: