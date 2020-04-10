SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2020 17:10

İŞKUR üzerinden bu ay 21 bin 832 personel alınacak

İŞKUR Nisan ayı iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, kasiyer, ön muhasebeci, büro memuru gibi birçok kadroya toplamda 21 bin 832 personel alımı yapılacağı bildirildi.

İŞKUR üzerinden bu ay 21 bin 832 personel alınacak

İŞKUR 21 BİN 832 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ üzerinden alınıyor. Başvuru yapabilmeniz için İŞKUR'a üye olmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilan edilen kadrolardan istediğin ilana tıklayıp gerekli adımları tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

1/ 15
İŞKUR üzerinden bu ay 21 bin 832 personel alınacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? En az ilköğretim mezunu alımı yapılacağı belirtilen ilanların her birinde şartlar farklılık gösteriyor. Bu nedenle başvurmak istediğiniz ilanın üzerinden şartları detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

2/ 15
İŞKUR üzerinden bu ay 21 bin 832 personel alınacak

EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şu şekilde sıralandı:

3/ 15
İŞKUR üzerinden bu ay 21 bin 832 personel alınacak

Beden İşçisi (Genel)4642 Temizlik Görevlisi708 Makineci (Dikiş)550 Satış Danışmanı / Uzmanı471 Ön Muhasebeci409

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM