İslam Memiş 2026'nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın sonuna yaklaşırken 2026'nın şampiyonu olacak yatırım aracını açıkladı.
2025'te rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 93, gümüş ise yüzde 133'ün üzerinde yükseldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için alternatifleri sıraladı. Memiş, gümüşün ekim ayında zirve gördüğünü belirterek, gümüşün altına göre daha fazla kazandırdığını vurguladı ve, "2025 yılının şampiyonu gümüştü" dedi.
Gümüşün 67 TL seviyesine kadar gerilebileceğini kaydeden Memiş, "Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi"
Gümüşün 2020'de 2,5 TL olduğunu hatırlatan Memiş, "Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilir" önerisinde bulundu.