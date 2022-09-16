İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?

Yatırımcının güvenli limanı altın son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın fiyatı gün içerisinde 1654 dolara geriledi. Gram altın ise 971 liraya kadar düştü. Altın fiyatları için gözler Fed'in 21 Eylül'deki faiz kararına çevrildi. Analistlere göre, Fed'in beklentilerin üzerine faiz artırımı yapması durumunda ons altının düşüşü sürdürmesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.