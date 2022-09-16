İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son 2 ayın dibini gören altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yatırımcının güvenli limanı altın son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın fiyatı gün içerisinde 1654 dolara geriledi. Gram altın ise 971 liraya kadar düştü. Altın fiyatları için gözler Fed'in 21 Eylül'deki faiz kararına çevrildi. Analistlere göre, Fed'in beklentilerin üzerine faiz artırımı yapması durumunda ons altının düşüşü sürdürmesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini açıkladı. Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını ifade eden Memiş, yatırımcıların ne yapması gerektiğini anlattı.
İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları:
Ons altın 2 yıl aradan sonra sert bir şekilde değer kaybetti. Bu hafta başında 1735 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, Amerika'da açıklanan enflasyonun beklentiden fazla gelmesiyle beraber sert bir şekilde geri çekildi. Altının ons fiyatı 1655 dolar seviyesine kadar geriledi.
21 Eylül akşamı açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı yüzde yüzde olarak fiyatlanmış durumda. Altının ons fiyatındaki sert gerilemeyle birlikte yeni bant aralığı 1610-1710 dolar aralığı. Bu aralığı yakından takip etmeye devam ediyor.