İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''

Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Yeni günde ons altın 5 bin 600 dolar, gram altın 7 bin 700, ons gümüş 120 doları, gram gümüş ise 163 TL'yi aşarken herkesin aklındaki soru "altın ve gümüş daha da yükselir mi" oldu.