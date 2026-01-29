İslam Memiş açıkladı: ''Altın satılır mı, elinde nakit parası olan ne yapmalı ?''
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın ile 2025 yılının en çok kazandıran değerli metali gümüşteki rekor serileri tüm hızıyla devam ederken ünlü iktisatçı piyasa analisti İslam Memiş yatırımcıları rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş için uyarırken elinde altın olanların "bu fiyattan satmalı mıyım" ve elinde nakit olan yatırımcıların ise "ne almalıyım" sorularına yanıt verdi.
Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Yeni günde ons altın 5 bin 600 dolar, gram altın 7 bin 700, ons gümüş 120 doları, gram gümüş ise 163 TL'yi aşarken herkesin aklındaki soru "altın ve gümüş daha da yükselir mi" oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın çarşamba günü İran’a nükleer silahlar konusunda masaya oturma ve anlaşma yapma çağrısında bulunmasının ve dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini sabit bırakmasının ardından bugün yangın yerine dönen piyasalarda hen altın hem de gümüş yeni rekor seviyelerine ulaştırdı.
ABD Merkez Bankası FED dün akşam açıkladığı 2026 yılının ilk faiz kararında faizleri değiştirmeyerek beklentilere uymuştu. Ancak Jerome Powell'ın enflasyonun yüzde 2’lik hedefin çok üzerinde olduğuna dair vurgusu da altına yönelimi tetikledi.
Uluslararası piyasalarda tüm analizler "altın ve gümüşte muhakkak bir düzeltme geri çekilmesi yaşanacak ancak kısa vadede yükseliş sürebilir" yönünde olurken ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir analiz geldi.