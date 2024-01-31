İslam Memiş altın borcu olanları tarih vererek uyardı!
Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklamasına odaklanırke İslam Memiş'ten bir uyarı daha geldi.
Ons altın 3 haftadır baskı altında kalırken, altın gram fiyatı bu taraftan destek bulamayarak yükselişini sınırladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki baskılanmanın Fed kararı sonrası sona erip ibresini yukarı çevireceğini bekliyor.
Altın fiyatları kısmi yükselişler kaydetti. Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı altın fiyatları tarafındaki rotayı tayin edecek. Yatırımcıların aklında ise 'Altın yükselecek mi artacak mı' sorusu var.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
Fed'in pas geçme olasılığı var. Piyasalar bunu yüzde elli şekilde fiyatladı. Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapabilir. 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine gideceği beklentisi var.