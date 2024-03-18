İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, o güne işaret ederek, altın ve gümüş piyasalarında yaşanabilecekleri değerlendirdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda Çarşamba gününün önemine dikkat çekti.
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TV100’de kaleme aldığı yazısında küresel piyasaların Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığına dikkat çeken İslam Memiş, yazısında altın ve gümüşte gerileme beklediğini duyurdu.
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Memiş “Piyasaların genel beklentisi Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Benim öngörüm de aynı yönde” dediği yazısında piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
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“Ancak Fed’in Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlaması piyasalar için sürpriz olmaz.
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