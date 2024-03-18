  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek

İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, o güne işaret ederek, altın ve gümüş piyasalarında yaşanabilecekleri değerlendirdi.

Kaynak: TV100
İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda Çarşamba gününün önemine dikkat çekti.

1 / 9
İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek - Resim: 2

TV100’de kaleme aldığı yazısında küresel piyasaların Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığına dikkat çeken İslam Memiş, yazısında altın ve gümüşte gerileme beklediğini duyurdu.

2 / 9
İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek - Resim: 3

Memiş “Piyasaların genel beklentisi Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Benim öngörüm de aynı yönde” dediği yazısında piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

3 / 9
İslam Memiş altın için tarih verdi: Gerileyecek - Resim: 4

“Ancak Fed’in Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlaması piyasalar için sürpriz olmaz.

4 / 9