İslam Memiş altın için yaklaşan fırsatı açıkladı: Alım yapılmalı mı?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair dikkat yeni tahminler ve yorumlarda bulundu.
Altın fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, geçen hafta ons altın rekor seviyelere ulaştı. Şu anda ons altın, 2.170 dolar civarında işlem görüyor. İslam Memiş altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi.
Gram altın ise yeniden 2250 TL seviyelerine yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için 4 farklı rakam vererek değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın fiyatı toparlanıyor. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Aşağıda boşluk bir alan var bu da 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bekliyor olacağım.
Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar bir 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz.