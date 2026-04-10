İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti
Orta Doğu’daki 15 günlük ateşkes süreci piyasalarda "fırtına öncesi sessizlik" havası yarattı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, petrol ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendirdi. Her ay bir yatırım aracında manipülasyon yapıldığını belirten Memiş, ''Ocak ayında altın gümüş tarafında yaptılar. O sırasını saldı.'' diyerek borsa ve Bitcoin'i işaret etti.
Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan savaş süreci, 15 günlük ateşkes anlaşmasıyla birlikte piyasalarda bekle-gör dönemini başlattı. Savaşın etkisiyle mart ayında altın tarafında %10'a yakın kayıplar yaşanırken, Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali Brent petrolü %11 gerileterek 100 dolar sınırına çekti.
Piyasalardaki son durumu Haber Global’e değerlendiren finans analisti İslam Memiş, 15 günlük ateşkes sürecinin piyasaları tamamen rahatlatmadığını vurguladı. Her ay farklı bir yatırım aracı üzerinden manipülasyon yapıldığına dikkat çeken Memiş, Nisan ayı için Bitcoin ve borsayı işaret etti.
Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
“Yani rehavete kapılmış, iyimserliği satın almış bir piyasa yok karşımızda. Altın tarafında bir miktar toparlanma gördük. İşte petrol tarafı tekrar 100 dolar seviyesinin altını zorlamaya devam edecek. Kalıcı olup olmayacağı 15 gün sonra belli olacak. Bu 15 günlük süreçte dikkat etmekte fayda var. Geniş bant aralığında dalgalanan fiyatlar tam oturmaz. Biraz daha istikrarı beklemek lazım.
"Dolarda 50 lira seviyesi hedef konumunda"
Döviz tarafı güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar baskılanıyor ama güçlü duruyor. Uluslararası piyasalarda da bu şekilde. Yine yıl sonuna kadar 50 lira seviyesi burada hedef konumunda. Altın bir düşüyor bir çıkıyor ama stabil, seviyesinde sakin. Bir ateşkes iyimserliği var ama rüzgâr hemen çabucak tersine dönebiliyor. Kırılgan bir zemin var piyasalarda. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirleyeceğiz. Elimizdeki malın kıymetini bileceğiz"