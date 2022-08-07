İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarının uçacağı tarihi verdi

FED kararı ve ABD büyümesinden sonra hızlı toparlanan altın onsta 50 dolarlık değer artışı oldu. Altının ons fiyatı 50 dolarlık toparlanma içinde. Yükselişler fake olabilir tuzağa gelmeyelim. 1780 doların üzerinde iki gecelik kapanış yapması gerekiyor. Aşağı yönlü trend olursa 1700 doları takip edeceğiz. Hala ucuz, baskılanmaya devam ediyor. Manipülasyona uğruyor ancak ons altında eylül itibarıyla hızlı toparlanmalar bizi bekliyor olacak. Yıl sonuna kadar 2350 dolar öngörümü koruduğumu söyleyebilirim.