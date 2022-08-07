İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarının uçacağı tarihi verdi
Altın ve dolar hakkında yaptığı yorumlarla pek çok kişinin takip ettiği ünlü ekonomist İslam Memiş altın ve gümüş fiyatları için kritik tarihi açıkladı.
Para ve altın başta olmak üzere değerli metal yatırımları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 15 Ağustos'u işaret ederek uyardı.
FED kararı ve ABD büyümesinden sonra hızlı toparlanan altın onsta 50 dolarlık değer artışı oldu. Altının ons fiyatı 50 dolarlık toparlanma içinde. Yükselişler fake olabilir tuzağa gelmeyelim. 1780 doların üzerinde iki gecelik kapanış yapması gerekiyor. Aşağı yönlü trend olursa 1700 doları takip edeceğiz. Hala ucuz, baskılanmaya devam ediyor. Manipülasyona uğruyor ancak ons altında eylül itibarıyla hızlı toparlanmalar bizi bekliyor olacak. Yıl sonuna kadar 2350 dolar öngörümü koruduğumu söyleyebilirim.
Şu anda içeride gram altın/TL 1020-1025 lira aralığında. 1020 lira güçlü direnç seviyesi. 950-1050 aralığına yerleşmiş gram altın var. Ağustos içinde 1000 lira altına sarkmalar da orta ve uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldürmeyi devam edecek.
15 Ağustos'tan sonra 1000 lira altında, gram altın alamayacaksınız uyarım olacak. 1000 altını görürseniz elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yıl sonuna kadar 1450 lira rakamlarını beklemeye devam ediyoruz. Gram altın/TL'de asıl yükseliş daha başlamadı.