İslam Memiş ''bende değerlendireceim'' diyerek altın için rakam verdi!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.
Dünya genelinde altın fiyatlarını en çok etkileyen faktörlerin başında gelen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, ABD'de açıklanan ekonomik verilere göre şekillenirken, bu kararı en çok etkileyen etmen ise enflasyon verisi olmakta.
Dün saat 15.30 sularında açıklanan enflasyon verisi beklentilerin altında gelerek yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu oran, aynı zamanda Fed'in 25-26 Temmuz tarihlerinde yapacağı toplantıda faiz artırımı kararı almasını sürpriz hale getirirken, piyasalar altında sert bir yükselişe tanıklık etti.
Haftalardır dar bir bant aralığına sıkışan ons altın, enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 1960 bandını test etse de bu direnç noktasını kıramadı. Türkiye'de altın denilince akla gelen isimlerin başıda yer alan ekonomist İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu uyarıda çarşamba günü açıklanacak verilerin ardından 1960 dolar sınırına dikkat çekmişti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahiplerine uyarılarda bulunduğu konuşmasında şunları söyledi: "Altın fiyatlarında kesintisiz bir yükseliş varmış gibi görünse de, gram altın ve çeyrek altın fiyatları aslında dövizden aldığı destekle yükselirken, ons tarafında haftalardır dar bir bant aralığında gelgit hareketi görüyoruz.