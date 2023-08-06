İslam Memiş ''Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir'' diyerek altın ve dolar yatırımcılarını uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcıları için yeni tavsiyelerde bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu. "Bu fırsat yıl sonuna kadar elinize geçmeyebilir" diyen Memiş, YouTube hesabında yayınladığı videoda kendince yapılması gerekenleri sıraladı:
ANSIZIN SATIŞ GELİRSE...
Borsa İstanbul 7258 puanda, yüzde 1.26'lık değer artışı ile günü tamamladı. Borsa İstanbul 7174 seviyesine kadar geriledi. Sonra yükseldi. Kişisel beklentim kar satışlarına hazır olmak gerekiyor, ansızın satış gelirse bunun alım fırsatı olarak değerlendireceğiz.
Yabancı yatırımcılar da girişlerini hızlandırdı. 280 dolar hedef seviyesi var, bu seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Düşüşleri alım fırsatı göreceğiz ama 7000 üzerinde alım düşünmüyorum.
KAFALAR KARIŞTI
Dolar TL kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada.