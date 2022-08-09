İslam Memiş dolar için 2 farklı senaryoyu açıkladı
Yatırımcılar tarafından analizleri sıkı bir şekilde takip edilen para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Dolar / TL kurunda ABD'den gelecek verilerin önemine dikkat çekerek beklediği 2 farklı senaryoyu açıkladı.
Önümüzdeki günlerde dövizde iki senaryo ile karşılaşabileceğimizi belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon rakamlarına ve FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaları işaret etti.
Dünyadaki gelişmelerden etkilenen dolar ve altın fiyatlarında dalgalanma sürerken, yukarı yönlü hareketin Türkiye'nin seçim sürecinde olması nedeniyle geri çekilebileceğini iddia eden Memiş, doların bu hafta 18 liranın üzerine ataklar yapabileceğini söyledi.
Dövizde iki türlü senaryoya hazırlıklı olmak gerektiğini kaydeden Memiş, eylül ayında resesyon fiyatlaması, FED faiz belirsizliği ve jeopolitik riskler dolayısıyla doların yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtti.
Memiş, "Dolar karşısında son derece ucuz bir İstanbul Borsası var, bu yabacıların dikkatini çekiyor ve iştahını kabartıyor. Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’a dönebilir” ifadelerini kullandı.