İslam Memiş ''e-Devlet'ten kontrol edin'' diyerek uyardı: Milyoner olabilirsiniz

İslam Memiş, aile büyüklerinden kalan miraslardan çoğu kişinin haberi olmadığını söyledi. Memiş, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz veya onların da anne ve babalarından kalan miraslarımız var. Bugün çoğu kişi bu mirastan bir haber hayatına devam ediyor. Miras kalmış, zengin, milyoner ancak farkında değil!" diye konuştu.