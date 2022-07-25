İslam Memiş ''e-Devlet'ten kontrol edin'' diyerek uyardı: Milyoner olabilirsiniz
Altın ve para piyasalarına ilişkin tahminleriyle bilinen İslam Memiş, bu sefer miras konusunda vatandaşa uyarıda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, BTC Haber'e açıklamalarda bulundu. Yatırımcılara verdiği tüyolarla gündeme gelen Memiş, bu sefer farklı bir konuda uyarıda bulundu. Memiş, ''Farkında olmayan milyonerler var aramızda'' ifadelerini kullandı.
İslam Memiş, aile büyüklerinden kalan miraslardan çoğu kişinin haberi olmadığını söyledi. Memiş, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz veya onların da anne ve babalarından kalan miraslarımız var. Bugün çoğu kişi bu mirastan bir haber hayatına devam ediyor. Miras kalmış, zengin, milyoner ancak farkında değil!" diye konuştu.
İslam Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben e-devlet üzerinden kontrol ediyorum, bir şey yok' dememek gerek. Ecdadınızın kimlik bilgilerini, yoksa veraset ilamı ile tapu, belediye veya bankalardan arşiv araştırması yapılması gereklidir."
"Çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi"
"Bu yöntem ile çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi. Siz üşenmeden bir araştırma yapın, gerisi nasip. Sizin ilgilenmediğiniz hakların devlete aktarıldığını unutmayın! Belki şuan bu yazıyı bir milyoner okuyordur kim bilir…"