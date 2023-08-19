İslam Memiş gram altın için tarih verdi: Gram altın 2500 liraya çıkacak!
İslam Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı Youtube videosunda gram altınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında ilk kez "2500 olacak" dedi ve tarih verdi. Memiş, altın yatırımcısı için "Hazırlıklarınızı yapın" diye seslendi.
Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen ve bunun profesyonel kurumlarca yapılması gerektiğine özellikle dikkat çeken İslam Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı Youtube videosunda şunları söyledi:
"Borsada satışlar var, dolar kuru yükseliyor. Euro, altın ve gümüş geriliyor. Bir pozisyon değişikliği var, piyasalarda bir karışıklık var, yatırımcı da karar veremiyor. Peki, yatırımcısı ne yapmalı? Borsa İstanbul güçlü duruşunu korumaya devam ediyor ancak satış beklentim hala devam ediyor. 7000 altında rakamlar hala gelebilir mi? Evet.
"SATIŞLARIN DEVAMINI BEKLİYORUM"
Düşüncemde hala bir değişiklik yok. Satışların devam etmesini bekliyorum. Borsa tarafında kar satışlarının devam edeceğini öngörüyorum. Borsaya giriş için erken diyebilirim. Borsadan çıkış yapanlar nasıl beklemeli peki? Önemli olan bu. Ben burayı yine doların karşısındaki enstrümanlarda beklerim.