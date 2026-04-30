İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
Ünlü finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz politikaları ışığında yatırımcılara seslendi. Ons altında 6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira seviyelerini hedef gösteren Memiş gümüşten Bitcoin'e, petrolden Dolar ve Euro'ya kadar dikkat çeken tahminlerini açıkladı.
Kaynak: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir
Son dönemde petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla yön arayan piyasalar için İslam Memiş’ten radikal bir analiz geldi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında yatırımcıları uyaran Memiş, bu yılın ana stratejisinin "uzun vade" olması gerektiğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının faizleri sabit tuttuğunu hatırlatan Memiş, savaş belirsizliği sürdükçe ve petrol fiyatları yüksek kaldıkça faizlerde bir aksiyon beklemediğini belirtti.
Powell’ın görev süresi ve Fed içindeki olası istifaların piyasa üzerinde belirleyici olacağını söyleyen analist, Orta Doğu ve Körfez hattındaki risklerin doları geçici olarak güçlendirdiğini ifade etti.
