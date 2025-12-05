İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı

Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, hem küçük hem büyük yatırımcının güvenli limanı altında tarihin en büyük yükselişinin ardından başlayan düşüş sonrası bir aşağı bir yukarı çalkantılı bir seyirde devam eden altın fiyatları için yatırımcıları uyardı.