İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki çalkantılı seyir tüm hızıyla devam ederkenson 5 haftanın zirvesine çıktıktan sonra yeniden yönünü aşağı çeviren altın fiyatları için değerli metaller ve para piyasalarının ünlü analisti İslam Memiş yeni tahminlerini açıkladı.
Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, hem küçük hem büyük yatırımcının güvenli limanı altında tarihin en büyük yükselişinin ardından başlayan düşüş sonrası bir aşağı bir yukarı çalkantılı bir seyirde devam eden altın fiyatları için yatırımcıları uyardı.
Haftanın son işlem gününde Gram altın güne 5 bin 745 TL’den, ons altın ise 4 bin 202 dolardan başladı. Ons tarafında hafta genelinde yüzde 0,30’luk sınırlı bir gerileme izlendi.
Analistlere göre altındaki düşüşün arkasında hem ABD Merkez Bankası FED'in olası faiz indirimi kararına yönelik beklentiler hem de yine ABD'den gelen son ekonomik verilerin yarattığı belirsizliklerle birlikte başlayan kâr satışları var.
Özellikle altın fiyatlarındaki rekor seviyesinden geri gelmesiyle birlikte yaptığı "bu piyasada manipülasyon var" uyarılarıyla dikkat çeken İslam Memiş katıldığı canlı yayında hem ons hem de gram altında yeni tahminlerini açıkladı